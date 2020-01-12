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Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu camdan attılar

Adıyaman'da, polisin dur ikazlarına uymayarak kaçan bir otomobildeki 2 şahıs, polisin kendilerini yakalayacağını anlayınca 650 gram uyuşturucuyu camdan dışarı attılar.

Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu camdan attılar

Adıyaman'da, polisin dur ikazlarına uymayarak kaçan bir otomobildeki 2 şahıs, polisin kendilerini yakalayacağını anlayınca 650 gram uyuşturucuyu camdan dışarı attılar.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi eski Samsat Caddesi üzerinde Yunus polis ekipleri durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayarak kaçan otomobilde bulunan H.T. ile B.A., isimli iki şahıs araç içerisinde bulunan 650 gram uuyuşturucu maddesi olan esrarı otomobil camından dışarı attı. Polis ekiplerince yakalanan otomobildeki H.T. ile B.A., gözaltına alınırken camdan atılan uyuşturucu maddesine polis ekiplerince el konuldu.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu camdan attılar

Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu camdan attılar

Kaynak: İHA



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