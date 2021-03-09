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  3. Yakalanan kadın hırsızların kaçmak isterken oynadıkları oyun görenlere pes dedirtti!

Yakalanan kadın hırsızların kaçmak isterken oynadıkları oyun görenlere pes dedirtti!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir markette yanlarında getirdiği poşete 200 TL değerinde ürün koyup kaçmaya çalışan 2 kadın hırsız, market çalışanları tarafından fark edilince rol kesmeye başladı. Çalışanların kapıları kilitlediğini fark eden hırsızlar yaptıkları hırsızlık senaryoları ile izleyenleri hayrete düşürdü.

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09 Mart 2021 Salı 11:13
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