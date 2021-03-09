Yakalanan kadın hırsızların kaçmak isterken oynadıkları oyun görenlere pes dedirtti!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir markette yanlarında getirdiği poşete 200 TL değerinde ürün koyup kaçmaya çalışan 2 kadın hırsız, market çalışanları tarafından fark edilince rol kesmeye başladı. Çalışanların kapıları kilitlediğini fark eden hırsızlar yaptıkları hırsızlık senaryoları ile izleyenleri hayrete düşürdü.