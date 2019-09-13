Yakalanan teröristin ifadesiyle PKK'nın cephaneliği ele geçti

DİYARBAKIR'da, güvenlik güçlerince yakalanan teröristin verdiği ifade doğrultusunda, terör örgütü PKK'nın Mardin'deki cephaneliği ele geçirildi.

Diyarbakır'da yakalanarak, Mardin'e getirilen PKK'lı teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda, güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ömeryan kırsalında ortak operasyon düzenledi. Operasyon bölgesinde, güvenlik güçlerince 12 noktada arama yapıldı. Aramalar sonucu 4 el bombası, keskin nişancı silahı, 2 uzun namlulu silah, 2 RPG-7 roketatar, 2 roket başlığı, 7 roket sevk fişeği, M-16 tüfeğine ait 8 şarjör, çok sayıda fişek, gece görüş dürbünü, telsiz, 3 dinamit parçası, 2 el yapımı patlayıcı anahtar devresi, telsiz sistemine bağlı el yapımı patlayıcı düzeneği, patlayıcı madde yapımında kullanılan düzenekler ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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DHA