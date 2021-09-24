Yakalanan teröristten yangın itirafı: "Önüne ne geliyorsa yak dediler"

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik yapılan soruşturma kapsamında yakalanarak tutuklanan şüpheli şahıs hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Terör örgütü YPG/PKK adına çalıştığı ve bazı eylemlere katıldığı iddiasıyla tutuklanan Suriye uyruklu M.Ş.S. hakkında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma esnasında terör örgütü üyesinin söylemleri ise dikkat çekti.

ÖRGÜT ÜYELERİYLE GÖRÜŞME HALİNDEYDİ

Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçuyla hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede sanık M.Ş.S.’nin terör örgütü üyeleriyle irtibat halinde olduğu ve örgüt tarafından düzenlenen toplantılara katıldığı belirtildi. Ayrıca şüphelinin, terör örgütü DEAŞ ve FETÖ ile ilgisi olan 2 kişiyle de irtibat halinde olduğu öğrenildi.

"ÖNÜNE NE GELİYORSA YAK"

Şüpheli, Suriye’de yaşayan eşinin akrabası, Ezuz Halil El Turgi isimli YPG/PKK üyesinşn kendisine 'Bol paralı bir iş var yapar mısın?' şeklinde teklifte bulunduğunu anlattı. Şüpheli, “Ne yapacağımı sorduğumda, 'YPG adına çalışıyorum, bizde para çok, Adana'da orman yak, araç yak, tır yak, tarla yak, önüne ne geliyorsa yak, yaktığın ateşin büyüklüğü kazanacağın paranın büyüklüğünü belirleyecek’ dedi." ifadelerine yer verdi.

"HİÇ KİMSEDEN KORKMA"

Terörist Ezuz Halil El Turgi'nin yangını çıkardığına dair kendisinden kanıt da istediğini söyleyen M.S.Ş., ifadesine “Bana ‘Yakacağın ormanın, aracın yanına gittiğinde eline bir kağıt al, kağıt üzerine tarih, saat ve yeri yaz. Benzin dökerek yangın çıkar, videolu bir şekilde kamera kaydı yap, bu kaydı bana at, yapmış olduğun eyleme göre sana bin veya 2 bin dolar havale yaparım. Hiç kimseden korkma seni yakalayamazlar, bir şey yapamazlar, söylediklerimi yapmazsan beni aldattığını düşünürüm.' dedi.” diyerek devam etti.

Tutuklu M.Ş.S.’nin, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacağı ifade edildi.