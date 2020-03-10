BOLU'da, iç çamaşırı ve ayakkabısının tabanına sakladığı 1 kilo 200 gram eroinle yakalandıktan sonra tutuklanan Mazlum E.'nin yargılanmasına devam edildi. Mazlum E. duruşmada, "Yakalanırsam bana cezaevinde bakacaklarını söylediler" dedi.

2018 yılının aralık ayında meydana gelen olayda, Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunun Bolu geçişinde yaptığı uygulamada yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler, otobüste yolcu olarak bulunan Mazlum E.'nin tavırlarından şüphelenerek üzerinde arama yaptı. Mazlum E.'nin iç çamaşırı ve ayakkabısının tabanında saklı olan 1 kilo 200 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan Mazlum E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mazlum E. uyuşturucu maddeyi Heval S.'den aldığını söyledi. Heval S. de tutuklandı. Olayla ilgisi olduğu öğrenilen Burcu S. de soruşturmaya dahil edilerek tutuksuz yargılanmaya başladı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mazlum E. katılırken, Heval S. tutuklu bulunduğu Hakkari Cezaevi'nden, tutuksuz sanık Burcu S. ise Van Adliyesi'nden SEGBİS sistemi ile duruşmaya katıldı. Mahkemede ifade veren Mazlum E., "Ekonomik sıkıntılar yaşıyordum. Bunun üzerine Heval'e gittim. Heval bana içine uyuşturucu konulmuş iç çamaşırı ve ayakkabı verdi. İstanbul'a yola çıkmak için Erzurum'a gittim. Orada beni Heval'in nişanlısı olan Burcu aradı. İnternete bağlanmam gerektiğini söyledi. Ben internetimin olmadığını söyleyince bana internet paketi yükledi. İstanbul'a giderken Bolu'da yakalandım. Uyuşturucuyu İstanbul'da muhtemelen bir kadına verecektim. Yakalanırsam bana cezaevinde bakacaklarını söylediler. Tahliyemi talep ederim" dedi.

Diğer sanık Heval S. ise uyuşturucu ile alakasının olmadığını ifade ederek, "Mazlum'u berber olduğu için tanıyordum. Onun yanına gider tıraş olurdum. Akrabam olan bir şahsın Mazlum'a borcu vardı. Ben de Mazlum'u arayıp, borcu vereceğimi söyledim. Yanılmıyorsam 3 bin lira kadar bir borçtu. Burcu benim nişanlım. Ben Mazlum'u, Burcu'nun telefonundan aradım. O gün yolda olduğunu söyledi. Borcu verecektim. Sonra ne oldu bilmiyorum. Uyuşturucu ile alakam yok. 2 ağabeyim de cezaevinde. Ben bu işe bulaşmadım." diye konuştu.

Tutuksuz sanık Burcu S. ise olayla alakası olmadığını ifade ederek suçlamaları reddetti.

Duruşma eksik konuların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelenirken, Mazlum E. ve Heval S.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA