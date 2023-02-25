Yake Wu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yake Wu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yake Wu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yake Wu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yake Wu 3 Şubat 1991 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 吴亚轲 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yake Wu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yake Wu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Changchun Yatai futbol takımında oynamaktadır. Changchun Yatai takımına 1 Ocak 2011 tarihinde katılmıştır. Yake Wu'nin Changchun Yatai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yake Wu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yake Wu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yake Wu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yake Wu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında CC Yatai

1 Ocak 2012 yılında GZ Zhicheng

31 Aralık 2012 yılında CC Yatai

Yake Wu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yake Wu şuan Changchun Yatai takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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