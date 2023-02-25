Yaki Yen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaki Yen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yaki Yen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yaki Yen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yaki Yen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaki Yen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yaki Yen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaki Yen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaki Yen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaki Yen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaki Yen 21 Nisan 1989 tarihinde Puerto del Rosario şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin Taipeisi,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Yaki Aithamy Yen Tavio şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaki Yen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oceans Sport yapmaktadır. Yaki Yen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Yaki Yen'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yaki Yen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaki Yen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Yaki Yen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaki Yen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Fuerteventura

1 Ocak 2010 yılında Lucena

1 Temmuz 2010 yılında Atl. Granadilla

1 Aralık 2010 yılında Pájara Playas

1 Temmuz 2011 yılında El Cotillo

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2016 yılında CC Yatai

28 Şubat 2018 yılında QD Huanghai

1 Ocak 2021 yılında WH Three Towns

Yaki Yen kimdir

Yaki Yen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaki Yen şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fuerteventura (-2008)

Yaki Yen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çin Taipeisi takımında 5 numaralı formasıyla 3 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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Yaki Yen nereli

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