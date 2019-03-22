Yakın çevre yolu yeni dönemde akıllı kavşaklarla rahatlayacak

Bursa'da yakın çevre yoluna yeni dönemde yapılacak Hürriyet-Yunuseli Kavşağı, Botanikpark Kavşağı, Soğanlı Geri Dönüş Kolları, Soğanlı Kavşağı ve Adliye Kavşağı ile trafik daha da rahatlayacak. AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, "Söz verdiğimiz gibi iki senede Bursa'daki trafik problemini minimum düzeye getirmiş olacağız" dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş'ın açıkladığı projelerle Bursa'da trafik 2 yıl içerisinde birinci sorun olmaktan çıkacak. Acemler'e bağlanan yakın çevre yoluna yeni dönemde yapılacak Hürriyet-Yunuseli Kavşağı, Botanikpark Kavşağı, Soğanlı Geri Dönüş Kolları, Soğanlı Kavşağı ve Adliye Kavşağı ile bu yolda da trafikte rahatlama sağlanacak. Ayrıca İstanbul yolundaki Beşyol Kavşağı'da yeni dönemde tam olarak hizmete girecek.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Osmangazi ilçesi Selamet ve Çirişhane Mahallerinde esnaf ziyaretinde bulundu. Ayrıca Özen, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Şahin ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Çirişhane Mahallesi'nde yaptığı alt yapı çalışmaları ve Beşyol Kavşağı'nı yerinde inceledi.

"Beşyol Kavşağı ile Yalova yolundaki trafik sıkıntısı önemli ölçüde çözmüş olacağız"

Beşyol Kavşağı'nın bir kısmını hayata geçirdiklerini anlatan Özen, "Küçükbalıklı tarafından gelen Çelebi Mehmet Bulvarı'na olan aksta trafiğimiz akmaya başlamıştı. Şehrin doğusu ve batısı arasında bir bağlantı kurmuştuk. Şimdi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ın da ifade ettiği gibi yan yollarıyla alakalı çalışmalarımızın son aşamasındayız. Bunları tamamladıktan sonra Yalova yolu üzerindeki Beşyol Kavşağı'nın trafik sıkıntısı önemli ölçüde çözmüş olacağız. Panayır Kavşağı'nda da son aşamasındayız. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki haftadan itibaren Panayır Kavşağı, kullanıma başlanacak. O noktadaki trafik yoğunluğunu rahatlatmış olacağız" dedi.

"Söz verdiğimiz gibi iki senede Bursa'nın trafik sıkıntısı minimuma inecek"

Acemler'deki direksiyonel kavşak uygulamasıyla önemli bir sıkıntıyı rahatlatmış olacaklarını ifade eden Özen, "Yakın doğu çevreyolunda Hürriyet-Yunuseli Kavşağı, Botanikpark Kavşağı, Soğanlı Geri Dönüş Kolları, Soğanlı Kavşağı ve Adliye Kavşağı ile birlikte ulaşım noktasında söz verdiğimiz gibi iki senede Bursa'daki trafik problemini minimum düzeye getirmiş olacağız. İnşallah 31 Mart gecesi halkımızın vereceği destek ile de durmak yok yola devam diyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA