Yakın Koruma (Bodyguart) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yakın Koruma (Bodyguart) görev tanımı nedir, Yakın Koruma (Bodyguart) ne iş yapar, Yakın Koruma (Bodyguart) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yakın Koruma (Bodyguart) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yakın Koruma (Bodyguart) Tanımı;

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Yakın Koruma (Bodyguart) Maaşı Ne Kadar? 2022 Yakın Koruma (Bodyguart) Maaşları

Yakın Koruma (Bodyguart) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yakın Koruma (Bodyguart) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yakın Koruma (Bodyguart) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5414.10

Meslek Adı :

Yakın Koruma (Bodyguart)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Güvenlik Görevlileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Önemli kişileri, V.I.P. (Very Important Person) yaya, araçlı, seyir hallerinde, iş ve ikamet adreslerinde, hayatını, vücut bütünlüğünü bilinen ve muhtemel gelebilecek tüm tehlikelere karşı koruyan, savunan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yakın Koruma(Bodyguart), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a. Korunacak kişi hakkında ön bilgi almak,

b. Gelebilecek olan muhtemel tehditler hakkında önlemler almak,

c. Diğer koruma görevlileri ile irtibatta olmak, d. Kişi açık alanda iken sürekli gözetleme yapmak,

e. Araç takiplerinde eşlik etmek,

f. Gerektiğinde yakın koruma teknikleri kullanmak,

g. Olası bir saldırıda kişiyi korumak,

h. Koruma için istihbarat toplamak, toplanılan istihbaratları değerlendirmek,

i. Gerektiğinde kolluk kuvvetlerine bilgi vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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