Yakından görenler gözlerine inanamadı! 65 metre uzunluğunda 18 ton ağırlığında

Ordu'da yapılacak rüzgar enerji santrali için İzmir'den gelen 65 metre uzunluğunda 18 ton ağırlığındaki rüzgar türbininin kanatları görenleri hayrete düşürdü. Taşıma işleminin 50 gün süreceği düşünülen bu zahmetli işi izleyen sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ordu’nun Akkuş ilçesi Argan yaylasına kurulması beklenen rüzgar enerji santrali için rüzgar türbininin kanatları İzmir'den yola çıktı. Dar ve virajlı yollarda ağaçlar, teller nedeniyle oldukça yavaş ilerleyen araçlarla gelen bu kanatların 65 metre uzunluğunda 18 ton ağırlığında olduğu açıklandı. Görenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediği bu manzarayı sürücüler dikkatlice izleyip cep telefonu kameralarına kaydetti.

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