Yakışıklı oyuncu Can Yaman dev bir anlaşmaya imza attı! İtalyan oyuncu Francesca Chillemi ile başrolü paylaşacak! İtalya'da büyük bir hayran kitlesi bulunan Can Yaman “Sandokan” dizisi öncesi bomba bir diziye daha imza attı. İtalyanca olan “Violet Like the Sea” projesiyle anlaşan Can Yaman Francesca Chillemi ile başrolü paylaşacak.

1 7 Her yaptığıyla adından söz ettirmeyi başaran 31 yaşındaki yakışıklı oyuncu Can Yaman, merakla beklenen “Sandokan” dizisi öncesi İtalya'da dev bir anlaşmaya daha imza attı.