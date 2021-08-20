Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin neye uğradığını şaşırdı! Instagram hesabı kapatıldı! Hayranları mesaj yağdırdı

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Sen Çalk Kapımı Dizisinde Serkan Bolat karakterine hayat veren ve aynı dizide Hande Erçel'le tanışıp aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Kerem Bürsin büyük bir şok yaşadı. Instagram hesabı bir anda kapanan Bürsin neye uğradığını şaşırırken hayranları oyuncuya Twitter üzerinden mesaj yağdırdı.

Milyonlarca takipçisi olan ve sık sık paylaşım yaparak takipçilerinin beğenisine sunan Kerem Bürsin'in hesabının neden kapandığı ise merak konusu oldu. Rol aldığı dizisinin yavaş yavaş finale yaklaşması ve çekimlerinin bitmesi üzerine yeni projelere odaklanan Kerem Bürsin, yoğun iş temposundan kalan zamanını sosyal medyada geçirmesiyle biliniyor. Yaptığı paylaşımlar ve yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Kerem Bürsin'in sevgilisi Hande Erçel'in paylaşımlarına da sık sık yorum yapmasıyla gündeme geliyor.

Kerem Bürsin hesabının kapatılması sonrası büyük bir şaşkınlık yaşarken hayranları da oldukça merak edince, hesaba neden ulaşamadıklarını araştırmaya başladılar. Bir takipçisi ''Kerem Bürsin'in İnstagram hesabına ne oldu?'' diye sorarak Kerem Bürsin'i etiketledi. Kerem Bürsin ise bu soruya ''Açıkçası bende bilmiyorum... Kısmet'' şeklinde yanıt verdi. Bu yanıtın ardından bir çok hayranı, Kerem Bürsin'in hacker kurbanı olabileceğini belirtti.