Yakıt Birim Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yakıt Birim Yöneticisi görev tanımı nedir, Yakıt Birim Yöneticisi ne iş yapar, Yakıt Birim Yöneticisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yakıt Birim Yöneticisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yakıt Birim Yöneticisi Tanımı;

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Yakıt Birim Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Yakıt Birim Yöneticisi Maaşları

Yakıt Birim Yöneticisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yakıt Birim Yöneticisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yakıt Birim Yöneticisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.66

Meslek Adı :

Yakıt Birim Yöneticisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yakıt alımının planlanması, alımı ve filodaki gemilerin yakıt ihtiyaçlarının zamanında karşılanması faaliyetlerini yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yakıt Birim Yöneticisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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