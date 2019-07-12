MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan, kasasında iki süt tankeri yüklü kamyonet devrildi. Tankerlerden dökülen süt yolu beyaza bürüdü.

Kaza, İzmir Ankara yolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Salihli'den Turgutlu yönüne giden Abdülselam Ç. yönetimindeki 06 KJ 843 plakalı, kasasında iki süt tankeri yüklü kamyonet, sol ön tekerinin patlaması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan kamyonet, devrildi. Sürücü Abdülselam Ç. kazayı yara almadan atlatırken, tankerlerin içindeki yaklaşık 2 ton süt yola döküldü. Kaza nedeniyle, İzmir yönüne ulaşım yaklaşık yarım saat boyunca tek şeritten, kontrollü olarak sağlandı. Sütün dökülmesi ile beyaza bürünen ve kayganlaşan yola, Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kum döktü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

DHA