Yaktığı mangal, 400 balya samanı yaktı

Kars'ta bir kişinin yaktığı mangal, 400 balya samanın yanmasına sebep oldu.

Kars'ın Arpaçay İlçesi'nde D.Ö. evinin bahçesinde mangal yaktı. Ailesiyle birlikte mangalda pişirdikleri etleri yiyen D.Ö. daha sonra mangalın ateşinin söndüğü düşünerek evine girdi. Rüzgarında etkisiyle yeniden alevlenen mangaldan sıçrayan közlerden bahçede bulunan samanlar yanmaya başladı. Durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen Arpaçay Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürmeyi başardı.

Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede D.Ö.'ye ait yaklaşık 400 balya samının yandığı tespit edildi. Olay ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA