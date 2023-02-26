Yakubu Haqq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yakubu Haqq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yakubu Haqq adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yakubu Haqq Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yakubu Haqq 9 Ekim 1994 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yakubu Haqq Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bibiani Gold Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Bibiani Gold Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Yakubu Haqq'nin Bibiani Gold Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yakubu Haqq Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yakubu Haqq isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yakubu Haqq Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yakubu Haqq Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yakubu Haqq şuan Bibiani Gold Stars FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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