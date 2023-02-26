Yakubu Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yakubu Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yakubu Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yakubu Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yakubu Mohammed 16 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yakubu Mohammed Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ANTEINT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Yakubu Mohammed'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yakubu Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yakubu Mohammed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yakubu Mohammed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yakubu Mohammed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Bilinmiyor

15 Ağustos 2022 yılında Nsoatreman FC

Yakubu Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yakubu Mohammed şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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