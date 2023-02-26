Yakubu Zakari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yakubu Zakari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yakubu Zakari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yakubu Zakari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yakubu Zakari 25 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yakubu Zakari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hearts of Oak futbol takımında oynamaktadır. Hearts of Oak takımına - tarihinde katılmıştır. Yakubu Zakari'nin Hearts of Oak ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yakubu Zakari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yakubu Zakari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yakubu Zakari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yakubu Zakari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yakubu Zakari şuan Hearts of Oak takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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