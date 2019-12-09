Yakup Almaç kimdir? Birçok internet kullanıcısı internette Yakup Almaç hakkında arama yapıyor. eski Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanması sonrası merak ediliyor. Peki Yakup Almaç kimdir? Yakup Almaç neden tutuklandı? Detaylar haberimizde...

YAKUP ALMAÇ KİMDİR?

Yakup Almaç 1978 yılında Özalp'ın Çamurlu Köyü'nde dünyaya geldi. İlköğrenimini Çamurlu'da, lise öğrenimi ise Van Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nde tamamlayan Almaç, 1994 yılında inşaat sektöründe işçi olarak çalıştı.

Yakup Almaç eski Özalp Belediye Başkanıydı.

YAKUP ALMAÇ NEDEN TUTUKLANDI?

Eski Van Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan ve eski Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı.