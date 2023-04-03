Yakup Arda Kilic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yakup Arda Kilic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Yakup Arda Kilic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yakup Arda Kilic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.