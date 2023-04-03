Yakup Arda Kilic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yakup Arda Kilic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yakup Arda Kilic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yakup Arda Kilic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yakup Arda Kilic 4 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Türk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yakup Arda Kilic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FutureBall yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Beşiktaş JK U19 futbol takımında oynamaktadır. Beşiktaş JK U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yakup Arda Kilic'nin Beşiktaş JK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yakup Arda Kilic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/y.ardakilic
Yakup Arda Kilic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yakup Arda Kilic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Beşiktaş U19
Yakup Arda Kilic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yakup Arda Kilic şuan Beşiktaş JK U19 takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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