Yakup Kaya İstanbul Bilecikliler Derneği Başkanlığına aday oldu

Yakup Kaya olan İstanbul Bilecikliler Derneğinin olağan kongresinde başkanlığa talip olduğunu ifade ederek, “Bu çıktığımız güzel yolda Bilecik için hep beraber daha güzel projelere imza atmak için tüm Bilecikli hemşehrilerimizin desteğini bekliyorum. Sizlerin destekleri bizlere güç kuvvet verecektir. Bilecik, her zaman ve her fırsatta belirttiğimiz gibi, rastgele bir toprak parçası değildir. Bilecik; birlik beraberlik ve kardeşlik hamurunun karıldığı toprakların adıdır. Bilecik; sevgi, hoşgörü tohumlarının atıldığı ve alabildiğine yeşerdiği toprakların adıdır. Bilecik; Milli birliğin, beraberliğinin sağlamlaştığı, geçmişin ve geleceğin buluştuğu yerin adıdır. Bilecik; Dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun beşiği, Şeyh Edebali diyarı Osmanlı Ocağı, Ertuğrul Sancağı, Kayıların Şehridir.” dedi

"İLKE İMZA ATMAK İSTİYORUZ"

İstanbul’da 180 bine yakın Bilecikli olduğuna dikkat çeken Yakup Kaya, sözlerine şöyle devam etti. "Bürokraside, ticarette, siyasette birbirinden değerli hemşehrilerimiz var. Bir araya gelme noktasında eksiklerimiz var. Konu Bilecik olunca birlikte olmaya bu eksiklikleri önümüzdeki süreçte gidermeye hazırız. Derneğimiz 30. Yılını geride bıraktık. 11. 11. 2011 yılında başlayan. 11.11'lerin önümüzdeki yıllarda Bilecik ‘in merkezinde, Türkiye’de yaşayan bütün hemşehrilerimizi bir araya toplayarak bir ilke imza atabiliriz. 30 yıl içerisinde birbirinden değerli başkanlarımız dernekte görev aldılar .Bu başkanlarımızdan 2 tanesi rahmetli oldu. Değerli başkanlarımızı rahmet , minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

YAKUP KAYA’NIN HEDEFLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE: