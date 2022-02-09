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Yakup Tilki kimdir? Ne dedi? Yakup Tilki tutuklandı mı?

Yakup Tilki kimdir? sorusu canlı yayında Alevilere küfür edilmesiyle araştırılmaya başlandı. Ağza alınmayacak hakaretler sarf eden Yakup Tilki'nin akıbeti merak ediliyor. Yakup Tilki tutuklandı mı? işte detaylar...

Yakup Tilki kimdir? Ne dedi? Yakup Tilki tutuklandı mı? soruları skandal canlı yayın sonrası merak edilenler arasına girdi. Haberimizden Yakup Tilki'nin akıbetini öğrenebilirsiniz.

Yakup Tilki kimdir? Ne dedi? Yakup Tilki tutuklandı mı?

YAKUP TİLKİ KİMDİR? NE DEDİ?

Yakup Tilki sosyal medya hesabı üzerinden açtığı bir canlı yayınla Alevilere hakaret ve küfürler sarf etti. Bu gelişme üzerine Tilki’ye çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

Alevileri sevmediğini ve kendisini izlememelerini söyleyen Tilki Alevilere, “Bunlar kafir’ dedi. Yakup Tilki'nin kim olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

YAKUP TİLKİ TUTUKLANDI MI?

Yakup Tilki’nin Alevilere ettiği küfürlerin ardından twitter kullanıcıları Yakup Tilki Tutuklansın etiketi oluşturdu. Etiket kısa sürede Twitter da TT oldu. Tilki'nin tutuklandığına dair bir bilgiye ulaşılamadı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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