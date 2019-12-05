Yakutistan Türkünün cesareti Rusya gündeminde

Yakutistan Türkü bir kızın, araç kaza yaptığı sırada duruşu ve kazadan yara almadan kurtuluşu Rusya'da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Rusya'nın Sibirya bölgesi sınırında bulunan Yakutistan'da bir Yakutistan Türkü kızın kaza anındaki soğukkanlılığı Rusya'nın gündemine oturdu. Rusya'daki yerel halklardan olan Yakut Türklerinin yaşadığı Yakutistan'da bir araç, aşırı buzlanma ve sürücü hatası nedeniyle hızla geri geri gitmeye başladı. Yoldan çıkan araç, duvara çarparak hızla geri gitmeye devam ederken, aracı gören genç kız fark etmesine rağmen araçtan kaçmadı. Aracı izleyen kız, sadece 3 adım atarak kenara çekildi. Araç hızla genç kızın yanında bulunan elektrik direğine çarparak direkleri devirdi. Genç kızın aracı soğukkanlılıkla takip ederek paniğe kapılmadan kazadan kurtulduğu anlar Rusya'da paylaşım rekorları kırdı. Ruslar, Yakut Türkü kızın cesaretini örnek göstererek görüntüleri paylaştı.

Kaynak: İHA