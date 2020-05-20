'Yalaka olmuşsun'' yazan kişinin hapsi istendi! Yargıtay o sözü hakaret saydı

İnternetteki bir haber sitesinde kendisi hakkında yapılan haberin altına 'yalaka' yorumunu yazan şahıs başına iş açtı. Mahkemelik olan şahıs için son sözü Yargıtay söyledi. Yargıtay'ın emsal kararı ile 'yalaka' demek hakaret sayıldı. Davalı kişinini hakaretten mahkum edilmesi istendi.

''YALAKA OLMUŞSUN'' YAZINCA..

Bir haber sitesinde hakkında haber yaplan bir kişi, haberin altına, 'yalaka olmuşsun” yorumunu yaptı. Kendisine yöneltilen ifadelerin hakaret olduğunu düşünen mağdur, Asliye Ceza Mahkemesi'nin kapısını çaldı. Sanığın savunmasına itibar eden Mahkeme, beraate hükmetti.

''BERAAT KARARI VERİLMESİ YASAYA AYKIRIDIR'' DENDİ

Davacı mağdur kararı temyiz edince devreye Yargıtay 18. Ceza Dairesi girdi. Daire, 'yakala' sözünü hakaret saydı. Kararda; "Yorumun muhatabının katılan olması ve bu sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta bulunması karşısında, suçtan kurtulmaya yönelik sanık savunmasına itibar edilerek, yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır. Hükmün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.