Gerçek ortaya çıktı! Algı operasyonu ellerinde patladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Teşvikler ödenmiyor, 2021 yılına geldik halen 2020 ödenmiyor. Ne diyor anayasa üreticinin ele geçmesi gereken tedbirleri alın. Teşvik verilmiş, kanun var, paranın verilmesi öngörülmüş; ne zaman 2020'de Neden hala verilmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

FOX TV'ya konuşan İzmirli bir çiftçi "2020 yılının desteklerinden ne süt desteği, ne yem ne de hayvan alabildik, alamıyoruz." demişti. A Haber, FOX TV'nin yalanını ortaya çıkardı.

FOX TV'NİN ALGI OPERASYONU ELİNDE PATLADI

Yetkililer çiftçinin yaşadığı ilçeye giderek 2020 yılında yapılan ödemeleri tek tek belgeleriyle gösterdi.

İzmirli çiftçiye, "2020 yılın size toplam 29 bin tl'lik ödeme yapılmış. Süt analiz desteği yapılmış, buzağı desteklemesi ve süt ödemsi yapılmış. Ondan sonra süt analiz desteği yapılmış ve süt ödemesi yapılmış. Mazot gübre yapılmış, bunların toplamı 29 bin TL olmuş. Doğru mu bu?" diye sorulması üzerine çiftçi "Bilmiyorum parça parça aldık bak. Onları oğlan alıp geliyor. Ben de bilmiyorum zaten." yanıtını verdi. FOX TV'nin algı operasyonu elinde patladı