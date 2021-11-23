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Yalancı 10. bölüm full, tek parça izle | Yalancı final izle

Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin rol aldığı Yalancı dizisi final bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor Deniz, Mehmet Emir aleyhinde somut deliller ele geçirmeyi başarmıştır. Heyecan dolu dizinin son bölümünde neler olacağını merak edenler ve diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Yalancı 10. bölüm full, tek parça izle | Yalancı final izle linklerine yer verdik...

Yalancı 10. bölüm full, tek parça izle | Yalancı final izle

Show TV ekranlarında yayınlanan Yalancı dizisi son kez izleyici karşısına çıkıyor. Polisin her yerde Mehmet Emir'i arayacağı final bölümünde heyecan dorukta olacak. Dizinin son bölümünde neler olacağını merak edenler ve kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Yalancı 10. bölüm full, tek parça izle | Yalancı final izle linklerine yer verdik...

Yalancı 10. bölüm full, tek parça izle | Yalancı final izle

YALANCI 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YALANCI FİNAL İZLE

Deniz, Mehmet Emir aleyhinde somut deliller ele geçirmeyi başarmıştır. Mehmet Emir ise hayatındaki her şeyi geride bırakarak yok olmayı seçmiştir. Polis her yerde Mehmet Emir’i arar ancak Mehmet Emir yakalanamaz. Mehmet Emir’in kayboluşundan bir ay sonra cesedi bulunur.

Yalancı 10. bölüm full, tek parça izle | Yalancı final izle

Mehmet Emir öldürülmüştür ve pek çok kişinin onu öldürmek için sebebi olmasına rağmen bütün oklar katilin Deniz olduğunu işaret etmektedir. Deniz ise Mehmet Emir’i öldürmediğini, Mehmet Emir’in kendisine tuzak kurduğunu, bu yolla kendisinden intikam aldığını iddia etmektedir.

Her şey aradan geçen bir ayda olmuştur. Deniz baş şüpheli konumundadır. Kendisini aklamak için geçen bir ayda ne olduğunu çözmek zorundadır.

YALANCI 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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Yalancı 10. bölüm full, tek parça izle | Yalancı final izle

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