Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı Show TV'nin yeni dizisi Yalancı 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler için haberimizde Yalancı 3. bölüm full, tek parça izle | Yalancı son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

YALANCI 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YALANCI SON BÖLÜM İZLE

Mehmet Emir sadece Deniz’in küpesini bulmamış bu savaşta bir adım öne geçmiştir. Deniz’in şansı pek de yaver gitmemektedir.

Geçmişte kaldığını düşündüğü gizemli adam ortaya çıkmış, karşısına dikilmiştir. Bu adam dengeleri değiştirecek kendi gerçeğine sımsıkı tutunmuş tarafları bir kez daha karşı karşıya getirecektir. Doruk ise babasını, itibarını geri kazanması için adım atmaya zorlamaktadır. Aslında bu savaş herkesin kendi savaşıdır. Kazanan da, kaybeden de sürekli değişmektedir. Fakat yalancı için zaman dolmaktadır.

YALANCI 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SHOW TV YALANCI 3. BÖLÜM İZLE