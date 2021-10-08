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Yalancı 4. bölüm full, tek parça izle | Show TV Yalancı 4. bölüm canlı izle

Show TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Yalancı yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Mehmet Emir'in küpeyle Deniz'i tehdit edeceği heyecan dolu bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Yalancı 4. bölüm full, tek parça izle | Show TV Yalancı 4. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Yalancı 4. bölüm full, tek parça izle | Show TV Yalancı 4. bölüm canlı izle

Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin harika oyunculuklarını konuşturdukları Yalancı dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Deniz'in her şeye rağmen yakaladığı ipuçlarının peşine düşeceği bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Yalancı 4. bölüm full, tek parça izle | Show TV Yalancı 4. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

YALANCI 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SHOW TV YALANCI 4. BÖLÜM CANLI İZLE 

Mehmet Emir bulduğu küpeyi Deniz’in evine bırakarak onu açıkça tehdit eder. Deniz korksa da vazgeçmeyecek, yolundan dönmeyecektir.

Yalancı 4. bölüm full, tek parça izle | Show TV Yalancı 4. bölüm canlı izle

Deniz’in geçmişte tacizle suçladığı okul müdürünün ifadesiyle Mehmet Emir aklanır. Deniz her şeye ve herkese rağmen yakaladığı ipucunun peşine düşer. Bu yolculukta karşısındaki tek engel yine Mehmet Emir olacaktır. Düello bir kez daha tekrarlanacak; gerçek çekilen kılıçların gölgesinde kalacaktır.

YALANCI 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SHOW TV YALANCI 4. BÖLÜM CANLI İZLE 

Yalancı 4. bölüm full, tek parça izle | Show TV Yalancı 4. bölüm canlı izle

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