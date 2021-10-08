Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin harika oyunculuklarını konuşturdukları Yalancı dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Deniz'in her şeye rağmen yakaladığı ipuçlarının peşine düşeceği bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Yalancı 4. bölüm full, tek parça izle | Yalancı son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

YALANCI 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YALANCI SON BÖLÜM İZLE

Mehmet Emir bulduğu küpeyi Deniz’in evine bırakarak onu açıkça tehdit eder. Deniz korksa da vazgeçmeyecek, yolundan dönmeyecektir.

Deniz’in geçmişte tacizle suçladığı okul müdürünün ifadesiyle Mehmet Emir aklanır. Deniz her şeye ve herkese rağmen yakaladığı ipucunun peşine düşer. Bu yolculukta karşısındaki tek engel yine Mehmet Emir olacaktır. Düello bir kez daha tekrarlanacak; gerçek çekilen kılıçların gölgesinde kalacaktır.

YALANCI 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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