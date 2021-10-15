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Yalancı 5. bölüm full, tek parça izle | Show TV Yalancı 5. bölüm canlı izle

Show TV'de cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Yalancı dizisinin her bölümü büyük bir merakla izleniyor. Yalancının ortaya çıktığı dizinin nasıl ilerleyeceği, Deniz'in gerçekleri ortaya çıkarıp çıkarmayacağı merak ediliyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Yalancı 5. bölüm full, tek parça izle | Show TV Yalancı 5. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Yalancı 5. bölüm full, tek parça izle | Show TV Yalancı 5. bölüm canlı izle

Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı Yalancı dizisi ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dizinin heyecan dolu yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Yalancı 5. bölüm full, tek parça izle | Show TV Yalancı 5. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

YALANCI 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SHOW TV YALANCI 5. BÖLÜM CANLI İZLE

Show TV'nin Süreç Film imzalı dizisi Yalancı'nın  son bölümünde nefesler "yalancı kim?" sorusunun cevabı için tutuldu. Heyecanın hız kesmediği bölümün finalinde gerçekler ortaya çıktı ve Mehmet Emir'in yalan söylediği anlaşıldı.

Yalancı 5. bölüm full, tek parça izle | Show TV Yalancı 5. bölüm canlı izle

 Deniz ve Mehmet Emir, birlikte geçirdikleri geceye dair çok farklı şeyler anlatırken seyircinin aklındaki soru işaretleri artmıştı. Bölümün finalinde Mehmet Emir'in aklandığı düşünülürken yapılan ters köşe herkesi şoke etti ve yalancı, Mehmet Emir çıktı. Olay gecesinde Mehmet Emir'in, Deniz'in içkisine ilaç damlattığı öğrenildi.

YALANCI 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 SHOW TV YALANCI 5. BÖLÜM CANLI İZLE

Yalancı 5. bölüm full, tek parça izle | Show TV Yalancı 5. bölüm canlı izle

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