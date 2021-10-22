Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyiciyi kendisine çekmeyi başaran Yalancı dizisinin yeni bölümü büyük bir merakla bekleniyor. Deniz Mehmet Emir'in verdiği ipuçları ile etrafındaki yalancıları öğrenecek midir? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde vermiş olduğumuz Yalancı 6. bölüm full, tek parça izle | Yalancı son bölüm izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

YALANCI 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YALANCI SON BÖLÜM İZLE

Deniz, Mehmet Emir'in gizli dünyasını çözmeye çalıştıkça, kendi hayatının da adım adım parçalanmasına engel olamayacaktır.

Deniz Mehmet Emir'in bütün hamlelerini önceden öğrenmesiyle kendisini takip ettirdiğini düşünmeye başlar. Yoksa Mehmet Emir'e önceden bu planları anlatan birileri mi vardır? Deniz Mehmet Emir'in verdiği ipuçları ile etrafındaki yalancıları öğrenecek midir?

YALANCI 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SHOW TV YALANCI 6. BÖLÜM İZLE