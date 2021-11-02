Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı Yalancı dizisi bu hafta itibariyle salı günleri izleyici karşısına çıkacak. Deniz yeni kurbanın kim olduğunu bulabilecek midir? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde vermiş olduğumuz Yalancı 7. bölüm full, tek parça izle | Yalancı son bölüm izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

YALANCI 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YALANCI SON BÖLÜM İZLE

Mehmet Emir karanlık sırlarını bir bir Deniz'e anlatmıştır. Mehmet Emir de artık gergindir. Ama Deniz'le ilgili takıntısı onu sinirlendirmek için tekrar avlanmaya iter.

Deniz bu yeni kurbanın kim olduğunu bulabilecek midir?

Bir yandan yaptığı hatadan dolayı pişman olan Murat Deniz'e yeni bir ipucu getirir.

Deniz onu en derinden yaralayan eski kocası ile iş birliği yapacak mıdır?

SHOW TV CANLI YAYIN YALANCI 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YALANCI 7. BÖLÜM İZLE