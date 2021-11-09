Yalancı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Salih Bademci ve Burçin Terzioğlu'nun müthiş oyunculuklarını sergiledikleri Yalancı dizisi heyecan dolu bir bölümle daha ekrana geliyor. Deniz'in yeni kurbanın kim olduğunu bulmak için harekete geçeceği yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Yalancı 8. bölüm full, tek parça izle | Yalancı son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

YALANCI 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YALANCI SON BÖLÜM İZLE

Mehmet Emir, kendisine engel olmaya çalışan Deniz, Görkem ve Murat’ı atlatır. Hilal ile randevusuna gitmeyi başarır. Hilal kendisini bekleyen büyük tehlikeden habersizdir. Canan, Mehmet Emir’e duyduğu nefret yüzünden Mehmet Emir’in evine taş atmış ve kaçmıştır. Doruk, evlerine taş atan kişinin Deniz olduğunu düşünür.

Bu durum Mehmet Emir ve Deniz’i bir kez daha yüz yüze getirir. Deniz bu olay vesilesi ile Mehmet Emir’in bir kurbanı daha olduğunu anlamış olur. Bu yeni kurban konuşursa Mehmet Emir’in bir yalancı olduğunu ortaya çıkaracak ve Mehmet Emir’i parmaklıklar ardına gönderebilecektir. Deniz, yeni kurbanın kimliğini bulmak ve onu konuşmaya ikna etmek için harekete geçer.

YALANCI 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YALANCI 8. BÖLÜM İZLE