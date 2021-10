Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin başrolünü paylaştığı Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Yalancı'nın bugün olmaması izleyicinin dikkatini çekti. Bunun üzerine neden olmadığı merakla araştırılmaya başlandı. Biz de haberimizde 'Yalancı dizisi bugün yok mu, neden yok? Yalancı 7. yeni bölüm Show TV yayın akışında var mı, yayın günü mü değişti?' sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Yalancı dizisinin yayında olmama sebebi ve yeni günü...

YALANCI DİZİSİ BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK? YALANCI 7. YENİ BÖLÜM SHOW TV YAYIN AKIŞINDA VAR MI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Yalancı dizisi ile ilgili Show TV'de sürpriz bir karar alındı. Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran Yalancı dizisi yeni bölüm ile cuma akşamı ekrana gelmesi bekleniyordu. Yayın günü değişen dizinin bu hafta ekrana gelmeyeceği öğrenildi. İngiliz dizisi Liar'dan uyarlanan Yalancı dizisinin yayın günü değişti.

Show TV'nin cuma akşamları seyirci karşısına çıkan Süreç Film imzalı dizisi "Yalancı" yeni bölümleriyle artık salı akşamları izleyiciyle buluşacak. Ekrana bir hafta ara verecek olan Yalancı'nın 7. bölümü ise 2 Kasım Salı akşamı Show TV'de olacak.

YALANCI DİZİSİ YENİ YAYIN GÜNÜ NE ZAMAN?

Twitter resmi hesaptan yapılan açıklamaya göre dizinin yeni günü Salı günü oldu. Yalancı dizisi artık salı günleri izleyici karşısına çıkacak.

Resmi açıklama şöyle:

YALANCI 6. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yalancı'nın ekrana gelen altıncı bölümünde Deniz, Mehmet Emir'in bütün hamlelerini önceden öğrenmesiyle kendisini takip ettirdiğini ya da birinin ona haber verdiğini düşünmeye başladı. Mehmet Emir'in ise Deniz'in evindeki oyuncak ayıya kamera yerleştirdiği ve her şeyi oradan öğrendiği ortaya çıktı. Mehmet Emir, Deniz için giderek daha büyük bir tehlike haline gelirken Yasemin, sonunda Mehmet Emir'in intihar eden karısı Mine hakkında eline geçen bilgileri Deniz'le paylaştı. Deniz, daha sonra Görkem'den aynı konu hakkında Murat'ın da araştırma yaptığını öğrenince kendisine yalan söyleyen Murat ve Yasemin'den şüphelenmeye başladı. Okay, Murat'ı son yaşanan olaylardan dolayı uyarmak için yemeğe davet etti. İkilinin yemeğinde konuşma hiç beklenmedik bir yere gitti ve sarhoş olan Murat, Okay'ın şüpheleneceği şeyler söyledi. Mehmet Emir'den sonra Murat'tan da Yasemin'le alakalı şeyler duyan Okay, Yasemin'e hayatında biri olup olmadığını sordu. Yasemin olmadığını söylese de gerçeklerin ortaya çıkması uzun sürmedi. Deniz, Murat ve Yasemin arasındaki ilişkiyi öğrendi. İkilinin yüzleşmesinin hemen ardından Okay da gerçekleri öğrendi. Deniz, Murat ve Yasemin arasındaki ilişkiyi öğrendikten sonra tek güvendiği ailesini de kaybetti ve büyük bir yıkım yaşadı. Finalde ise Deniz'in yaptığı plan izleyenleri şoke etti. Deniz, Mehmet Emir'i kaçırdı. Deniz'in ne yapacağı merak konusu olurken o anlarda heyecan doruklara ulaştı.

YALANCI KONUSU NE?

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

YALANCI OYUNCULARI KİMLER?

Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur

Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy

Hazal Türesan : Yasemin Aytekin

Cemal Toktaş : Murat Özdal

Şahin Irmak : Okay Aytekin

Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu

Efsane Odağ : Görkem Bilgen

Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy

İmer Özgün : Canan Ocakçı

Gizem Soysaldı : Tuğba

Ozan Ayhan : Oğuz

Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı

Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen

Mihrimah Selin Vardar : Derin