Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin başrolünde olduğu Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yalancı dizisi hakkında ortaya atılan iddia seyirciyi üzdü. Hazal Türesan, Cemal Toktaş, Şahin Irmak gibi ünlü oyuncuları buluşturan dizisi Yalancı dizisinin final yapacağı öne sürüldü. Peki Yalancı dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Yalancı final ne zaman 2021? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor? İşte detaylar...

YALANCI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Show TVd'de ekrana gelen, Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş, Şahin Irmak gibi ünlü oyuncuları buluşturan dizisi Yalancı'dan hayranlarını üzecek haber geldi. Dizinin final yapacağı iddialarının doğru olduğu öğrenildi.

YALANCI FİNAL NE ZAMAN 2021? KAÇINCI BÖLÜMDE, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Süreç Film’in uyarlama dizisi başta cuma akşamları izleyici karşısına çıkmış ancak Aziz dizisi başlayınca yayın günü değiştirilmiş ve salıya alınmıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bir öğretmenin başına gelen olayı ispat etmek için verdiği büyük mücadeleyi anlatan, nefes nefes olayları konu alan dizinin 10. bölümde final yapacağı öğrenildi.

YALANCI DİZİSİ KONUSU

Deniz (Burçin Terzioğlu) ve Mehmet Emir'in (Salih Bademci) masum gibi görünen bir akşam yemeği sonrasında hayatları altüst oluyor. İki taraf da yaşanan geceye dair farklı şeyler anlatıyor. Kim yalancı? İşte bu sorunun yanıtı büyük bir merak konusu oluyor.

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz’in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

Peki o gece ne olmuştur? Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.

Evet! Her hikâyenin iki yüzü vardır. Gerçek ise tektir. Ama şimdi herkesten yüzünü gizlemektedir.