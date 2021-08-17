Yalancı dizisi hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? Başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin yer aldığı Yalancı ne zaman başlıyor? Sorusu merak ediliyor. Hülya Gezer'in yönetmenliğini yapacağı Yalancı dizisi hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? İşte detaylar...

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İngiliz dizisi Liar'dan uyarlanan Süreç Film imzalı Yalancı dizisi merak edilmeye başlandı. İlk tanıtımı yayınlanan Yalancı ne zaman başlıyor? başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'ın yer aldığı Yalancı dizisinin tanıtım videosu oldukça merak uyandırdı. Bunun üzerine Yalancı dizisi hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? Soruları aratılmaya başlandı. İşte cevabı... YALANCI DİZİSİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA , SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR? Senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı başrollerini Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'ın paylaştığı Yalancı dizisi cuma günleri izleyici karşısına çıkıyordu. Aziz dizisinin Show TV'de yayın hayatına başlamasının ardından Yalancı dizisinin günü değişti. İlgiyle izlenen dizi Yalancı her hafta salı günü saat 20.00'da izleyici karşısına çıkıyor... YALANCI DİZİSİ OYUNCULARI? Dizinin başrollerini Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak paylaşırken; İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı ve Özgür Şahin Yalancı dizisinde yer alıyor. Yalancıshow tv