Hülya Gezer'in yönetmen koltuğuna oturduğu ve senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin konusu ve oyuncuları merakla araştırılıyor. Biz de bunun üzerine Yalancı dizisi konusu ne? Yalancı oyuncu kadrosunda kimler var? Soruların yanıtına haberimizde yer verdik...

YALANCI DİZİSİ KONUSU NE?

İki taraf tek doğru!

Deniz (Burçin Terzioğlu) zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir (Salih Bademci) ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler.

Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez. Peki o gece ne olmuştur? Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.

Evet! Her hikâyenin iki yüzü vardır. Gerçek ise tektir. Ama şimdi herkesten yüzünü gizlemektedir.

YALANCI OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizinin başrollerini Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak paylaşırken; İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı ve Özgür Şahin Yalancı dizisinde yer alıyor.