Yalancı ne zaman başlıyor? Yalancı dizisi hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?

İngiliz dizisi Liar'dan uyarlanan Süreç Film imzalı Yalancı dizisi merak edilmeye başlandı. İlk tanıtımı yayınlanan Yalancı ne zaman başlıyor? aşrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'ın yer aldığı Yalancı dizisinin tanıtım videosu oldukça merak uyandırdı. Bunun üzerine Yalancı dizisi hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? Soruları aratılmaya başlandı. İşte cevabı...

YALANCI NE ZAMAN BAŞLIYOR? YALANCI DİZİSİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA , SAAT KAÇTA?

Senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin eylül ayında başlayacağı konuşuluyor. Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Yalancı dizisinin henüz hangi gün ve saat kaçta olacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor.

YALANCI DİZİSİ OYUNCULARI?

Dizinin başrollerini Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak paylaşırken; İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı ve Özgür Şahin Yalancı dizisinde yer alıyor.