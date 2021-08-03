Medyapım imzası taşıyacak olan Yalancı ve Mumları dizisi FOX TV'de izleyiciyle buluşacak. Dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Biz de haberimizde Yalancı ve Mumları dizisi konusu ne? Yalancı ve Mumları oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

YALANCI VE MUMLARI DİZİSİ KONUSU NE?

Medyapım imzası taşıyan uyarlama olarak yayınlanacak olan Yalancı ve Mumları dizisinin önceki ismi Metresler olarak duyurulmuştu. Bu ismi Türk seyircisinin benimsemeyeceği düşünülerek dizinin adı Yalancı ve Mumları olarak belirlendi. Yalancı ve Mumları dizisi Fox TV ekranlarında yayınlanacak olup Yalancı ve Mumları dizisi oyuncu kadrosu için hala görüşmeler devam etmektedir.

Yalancı ve Mumları dizisi Amerikan uyarlaması bir diziden uyarlanacak. Dört kadının aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılacak. Dört kadının hayatının anlatıldığı Yalancı ve Mumları dizisi için görüşmeler devam ediyor.

YALANCI VE MUMLARI OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu oturduğu Yalancı ve Mumları dizisinde Elçin Sangu, Şafak Pekdemir, İlker Kaleli, Ceren Moray, Feyyaz Duman, Burcu Gölgedar ve İsmail Demirci rol alacağı konuşuluyor.