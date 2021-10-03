Meni ne demek, TDK'ya göre Meni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Boluspor 0-0 Denizlispor | MAÇ SONUCUMKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Eyüpspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Afganistan'ın başkenti Kabil'de cami önünde patlama! Ölü ve yaralılar var!İkimizin Sırrı 9. bölüm full, tek parça izle | ATV İkimizin Sırrı 9. bölüm canlı izleTeşkilat 16. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Teşkilat 16. bölüm canlı izleBerduş ne demek, TDK'ya göre Berduş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Yalancılar ve Mumları 1. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Yalancılar ve Mumları ilk bölüm canlı izle
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Yalancılar ve Mumları 1. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Yalancılar ve Mumları ilk bölüm canlı izle

Yalancılar ve Mumları 1. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Yalancılar ve Mumları ilk bölüm canlı izle

FOX TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları merakla beklenen ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Yalancılar ve Mumları 1. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Yalancılar ve Mumları ilk bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Yalancılar ve Mumları 1. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Yalancılar ve Mumları ilk bölüm canlı izle

Oyuncu kadrosunda Elçin Sangu, Ceren Moray, Feyyaz Duman, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar, Melike Güner, İsmail Demirci ve İlker Kızmaz’ın yer aldığı dizi bu akşam FOX TV'de izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin ilk bölümünü kaçırmak istemeyenler için haberimizde Yalancılar ve Mumları 1. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Yalancılar ve Mumları ilk bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

YALANCILAR VE MUMLARI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV YALANCILAR VE MUMLARI İLK BÖLÜM CANLI İZLE

Eşi Engin’i iki yıl önce bir kazada kaybetmiş olan Elif, eşinin hayat sigortası parasının gelmesiyle onun kaybını yeniden yaşar. Bu zorlu zamanda hayatına Şerife ile Yakup girer. Peki onların Engin’le olan gizemli bağları nedir?

Tekdüze ve heyecansız uzun ilişkilerin düşmanı ama aynı zamanda da düğün organizatörü olan Ceyda, hayatının aşkı olan babasının onu unutmaya başlamasıyla yıkılır. Herkese destek olan Ceyda’ya şimdi kim destek olacaktır?

Mükemmeliyetçi Meliha’nın kusursuz hayatı eski bir danışanının oğlu Metin’in muayenehanesine girmesiyle kararır. Meliha’nın hayatında yaptığı tek hata nelere mal olacaktır?

Yalancılar ve Mumları 1. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Yalancılar ve Mumları ilk bölüm canlı izle

Herkesi mutlu etmek için yaşayan Şebnem’in son zamandaki en büyük sıkıntısı hamile kalamayarak eşi Hasan’ı mutlu edememektir. Şebnem sonunda kimin mutluluğunu seçecektir: Sevdiklerinin mi kendinin mi?

Birbirlerinin her zaman yanında olan bu dört kız arkadaşı ise birbirleri için en düşünülemeyecek şeyi yapmaya ne sürükleyecektir?

YALANCILAR VE MUMLARI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 FOX TV YALANCILAR VE MUMLARI İLK BÖLÜM CANLI İZLE

Yalancılar ve Mumları 1. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Yalancılar ve Mumları ilk bölüm canlı izle

{TITLE_STRIP}Yalancılar ve Mumları dizisi konusu ne? Yalancılar ve Mumları oyuncu kadrosunda kimler var?

{TITLE_STRIP}Yalancılar ve Mumları ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta oynuyor?

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT