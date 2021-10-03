Oyuncu kadrosunda Elçin Sangu, Ceren Moray, Feyyaz Duman, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar, Melike Güner, İsmail Demirci ve İlker Kızmaz’ın yer aldığı dizi bu akşam FOX TV'de izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin ilk bölümünü kaçırmak istemeyenler için haberimizde Yalancılar ve Mumları 1. bölüm full, tek parça izle | Yalancılar ve Mumları ilk bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

YALANCILAR VE MUMLARI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YALANCILAR VE MUMLARI İLK BÖLÜM İZLE

Eşi Engin’i iki yıl önce bir kazada kaybetmiş olan Elif, eşinin hayat sigortası parasının gelmesiyle onun kaybını yeniden yaşar. Bu zorlu zamanda hayatına Şerife ile Yakup girer. Peki onların Engin’le olan gizemli bağları nedir?

Tekdüze ve heyecansız uzun ilişkilerin düşmanı ama aynı zamanda da düğün organizatörü olan Ceyda, hayatının aşkı olan babasının onu unutmaya başlamasıyla yıkılır. Herkese destek olan Ceyda’ya şimdi kim destek olacaktır?

Mükemmeliyetçi Meliha’nın kusursuz hayatı eski bir danışanının oğlu Metin’in muayenehanesine girmesiyle kararır. Meliha’nın hayatında yaptığı tek hata nelere mal olacaktır?

Herkesi mutlu etmek için yaşayan Şebnem’in son zamandaki en büyük sıkıntısı hamile kalamayarak eşi Hasan’ı mutlu edememektir. Şebnem sonunda kimin mutluluğunu seçecektir: Sevdiklerinin mi kendinin mi?

Birbirlerinin her zaman yanında olan bu dört kız arkadaşı ise birbirleri için en düşünülemeyecek şeyi yapmaya ne sürükleyecektir?

YALANCILAR VE MUMLARI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV YALANCILAR VE MUMLARI İLK BÖLÜM CANLI İZLE

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Yalancılar ve Mumları ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta oynuyor?