Konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgi çeken Yalancılar ve Mumları dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ceyda'nın babasıyla arasına girecek yeni bir engel olan Doktor Fuat'la tanışacağı heyecan dolu 3. bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde yer verdiğimiz Yalancılar ve Mumları 3. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Yalancılar ve Mumları 3. bölüm canlı izle linklerinden ulaşabilir. İyi seyirler...

YALANCILAR VE MUMLARI 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV YALANCILAR VE MUMLARI 3. BÖLÜM CANLI İZLE

Yalancılar ve Mumları dizisinin 3. bölümünde Elif cevapsız aramaların kaynağına Yakup sayesinde ulaşır. Peki bulduğu cevap istediği cevap mıdır? Ve aslında Engin aradığından çok daha yakındadır…

Ceyda babasıyla arasında yeni bir engelle tanışır: Doktor Fuat. Fakat bu karizmatik doktor henüz Ceyda’nın babası için neleri göze alabileceğini bilmiyordur…

Meliha artık Metin’den, evinde bile kaçamıyordur. Artık gerçeklerle yüzleşmenin zamanı gelmiştir…

Şebnem ve Hasan’ın çocuk yapamamalarının sebebini öğrenmeleri Hasan’ın gerçek yüzünü ortaya çıkarır. Şebnem ilk kez kocasının karanlık tarafıyla yüzleşir…

YALANCILAR VE MUMLARI 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV YALANCILAR VE MUMLARI 3. BÖLÜM CANLI İZLE