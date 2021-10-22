Koray Kerimoğlu’nun yönettiği Elçin Sangu, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar ve Ceren Moray’ın 4 yakın arkadaşa hayat verdiği FOX TV ekranlarında yayınlanan Yalancılar ve Mumları dizisinin final yapacağı söyleniyor. Bunun üzerine merak edilen 'Yalancılar ve Mumları bitiyor mu, final mi yapıyor? Yalancılar ve Mumları final ne zaman? Neden final yapıyor?' soruların yanıtını haberimizde verdik...

YALANCILAR VE MUMLARI BİTİYOR MU, FİNAL Mİ YAPIYOR?

FOX TV ekranlarında yayınlanan başrollerinde Elçin Sangu, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar ve Ceren Moray’ın yer aldığı Yalancılar ve Mumları dizisinin final yapacağı iddialarının doğru olduğu Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alıyor.

YALANCILAR VE MUMLARI FİNAL NE ZAMAN?

Melike Güner, Feyyaz Duman, İsmail Demirci ve İlker Kızmaz gibi güçlü oyuncuların da rol aldığı dizi 5. bölümde ekrana veda ediyor.

NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Medyapım’ın FOX için çektiği Yalancılar Ve Mumları için final kararı verildiği öğrenildi. Koray Kerimoğlu’nun yönettiği Elçin Sangu, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar ve Ceren Moray’ın 4 yakın arkadaşa hayat verdiği dizi beklenen reytinglere ulaşamamıştı. Dizinin başta perşembe günü yayınlanması planlanmış, daha sonra Uzak Şehrin Masalı final yapınca pazara alınmıştı.

YALANCILAR VE MUMLARI KONUSU

Medyapım imzası taşıyan uyarlama olarak yayınlanacak olan Yalancılar ve Mumları dizisinin önceki ismi Metresler olarak duyurulmuştu. Bu ismi Türk seyircisinin benimsemeyeceği düşünülerek dizinin adı Yalancılar ve Mumları olarak belirlendi. Yalancları ve Mumları dizisi Fox TV ekranlarında yayınlanıyor

Yalancı ve Mumları dizisi Amerikan uyarlaması bir diziden uyarlandı. Dört kadının aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılıyor.