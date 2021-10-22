Nilsu Berfin Aktaş'ın görüntüsü fragmanın önüne geçti! Kameralarda adeta çıplak görüntülendi!Best Model Of Turkey birincileri kimler? Best Model Of Turkey 2021 birincileri kim?İzmir su kesintisi! 22 Ekim Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi?Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye – Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuşuyor (canlı yayın)Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan baldız fetvası açıklaması: "Zihinleri bulandırmaya çalışmak insanlık dışı bir davranıştır!"Ece Ronay'dan çarpıcı itiraflar! "Kinim, nefretim hiçbir zaman bitmeyecek" diyerek kimi hedef gösterdi?Hacamat Şişesi ne demek, TDK'ya göre Hacamat Şişesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sağlık Bakanlığı Neyim Var uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Neyim Var uygulaması nasıl indirilir?Başkan Ahmet Cin, ikincisi düzenlenen “Ahmet Abi’yle Konuşuyorum” Programında gençlerle buluştuGelinim Mutfakta 22 Ekim 2021 Cuma puan durumu | 22 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Yalancılar ve Mumları bitiyor mu, final mi yapıyor? Yalancılar ve Mumları final ne zaman? Neden final yapıyor?

Yalancılar ve Mumları bitiyor mu, final mi yapıyor? Yalancılar ve Mumları final ne zaman? Neden final yapıyor?

Medyapım’ın FOX için çektiği Yalancılar ve Mumları dizisinden seyirciyi üzen haber geldi. Dizinin final yapacağı iddia ediliyor. Peki Yalancılar ve Mumları bitiyor mu, final mi yapıyor? Yalancılar ve Mumları final ne zaman? Neden final yapıyor? Detaylar haberimizde...

Yalancılar ve Mumları bitiyor mu, final mi yapıyor? Yalancılar ve Mumları final ne zaman? Neden final yapıyor?

Koray Kerimoğlu’nun yönettiği Elçin Sangu, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar ve Ceren Moray’ın 4 yakın arkadaşa hayat verdiği FOX TV ekranlarında yayınlanan Yalancılar ve Mumları dizisinin final yapacağı söyleniyor. Bunun üzerine merak edilen 'Yalancılar ve Mumları bitiyor mu, final mi yapıyor? Yalancılar ve Mumları final ne zaman? Neden final yapıyor?' soruların yanıtını haberimizde verdik...

YALANCILAR VE MUMLARI BİTİYOR MU, FİNAL Mİ YAPIYOR?

FOX TV ekranlarında yayınlanan başrollerinde  Elçin Sangu, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar ve Ceren Moray’ın yer aldığı Yalancılar ve Mumları dizisinin final yapacağı iddialarının doğru olduğu Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alıyor. 

Yalancılar ve Mumları bitiyor mu, final mi yapıyor? Yalancılar ve Mumları final ne zaman? Neden final yapıyor?

YALANCILAR VE MUMLARI FİNAL NE ZAMAN?

Melike Güner, Feyyaz Duman, İsmail Demirci ve İlker Kızmaz gibi güçlü oyuncuların da rol aldığı dizi 5. bölümde ekrana veda ediyor.

NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Medyapım’ın FOX için çektiği Yalancılar Ve Mumları için final kararı verildiği öğrenildi. Koray Kerimoğlu’nun yönettiği Elçin Sangu, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar ve Ceren Moray’ın 4 yakın arkadaşa hayat verdiği dizi beklenen reytinglere ulaşamamıştı. Dizinin başta perşembe günü yayınlanması planlanmış, daha sonra Uzak Şehrin Masalı final yapınca pazara alınmıştı.

Yalancılar ve Mumları bitiyor mu, final mi yapıyor? Yalancılar ve Mumları final ne zaman? Neden final yapıyor?

YALANCILAR VE MUMLARI KONUSU

Medyapım imzası taşıyan uyarlama olarak yayınlanacak olan Yalancılar ve Mumları dizisinin önceki ismi Metresler olarak duyurulmuştu. Bu ismi Türk seyircisinin benimsemeyeceği düşünülerek dizinin adı Yalancılar ve Mumları olarak belirlendi. Yalancları ve Mumları dizisi Fox TV ekranlarında yayınlanıyor

Yalancı ve Mumları dizisi Amerikan uyarlaması bir diziden uyarlandı. Dört kadının aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılıyor.

Yalancılar ve Mumları bitiyor mu, final mi yapıyor? Yalancılar ve Mumları final ne zaman? Neden final yapıyor?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT