Yalancılar ve Mumları dizisi FOX TV'de izleyici karşısına geçiyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler ve canlandıracağı karakterler merak ediliyor. Dizide Şebnem karakterine hayat verecek olan oyuncu Burcu Gölgedar izleyici tarafından dikkat çekti. Biz de bunun üzerine Yalancılar ve Mumları Şebnem kimdir? Burcu Gölgedar kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

YALANCILAR VE MUMLARI ŞEBNEM KİMDİR? BURCU GÖLGEDAR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Burcu Gölgedar, Yalancı ve Mumları dizisinin 4 kadın başrol oyuncusunda birini canlandırıyor. Oyunculuk kariyerine 2013 de izleyici karşısına çıkan Güneşi Beklerken dizisi ile başlayan Burcu Gölgedar denizi ve hayvanları çok seviyor.

Daha önce Avlu ve Çukur dizlerinde yer alan Burcu Gölgedar kamera karşısına en son 2021 yılında Esma karakterine hayat verdiği, San Sebastian Film Festivali'nde yarışan ve birçok ödüle layık görülen İki Şafak Arasında filmiyle geçmiştir.

ROL ALDIĞI DİZİLER

2021 Yalancılar Ve Mumları (Şebnem)

2019 Çukur (Seval)

2019 Avlu (Melek)

2013 Güneşi Beklerken