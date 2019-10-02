Yalçın Akdoğan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Yalçın Akdoğan Genel Başkan Danışmanı mı oldu?

Yalçın Akdoğan kimdir? AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, bu isme ilişkin Twitter'dan "Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Ankara Milletvekilimiz Yalçın Akdoğan 'Genel Başkan Danışmanı' olarak görevlendirilmiştir." açıklamasında bulundu. Paylaşımın ardından birçok kişi internette Akdoğan'ı araştırmaya başladı. Peki Yalçın Akdoğan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

YALÇIN AKDOĞAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Yalçın Akdoğan, 22 Eylül 1969 yılında İstanbul'da doğdu.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bölümü'nde, doktorasını ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümü'nde yaptı.

Gazeteciliğe Milliyet Gazetesi'nde staj yaparak başladı. Yeni Şafak ve Star gazeteleri ve çeşitli dergilerde yazarlık yaptı.

Pendik Belediyesi Eğitim Kültür ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Devlet Bakanı Basın Müşavirliği, AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı ve Başbakan Başmüşavirliği görevlerinde bulundu.

25. ve 26. Dönemlerde AK Parti Ankara Milletvekili seçildi.

Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Yalçın Akdoğan, İngilizce bilmekte olup evli ve üç çocuk babasıdır.

YALÇIN AKDOĞAN GENEL BAŞKAN DANIŞMANI MI OLDU?

Yalçın Akdoğan Genel Başkan Danışmanı oldu. Konuya ilişkin AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

İşte o paylaşım