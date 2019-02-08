İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Yalçın Menteş hayatını kaybetti

Yalçın Menteş hayatını kaybetti

Yalçın Menteş bir süre önce Göztepe'de bulunan bir hastaneye kaldırılmıştı.

Yalçın Menteş hayatını kaybetti

ÜNLÜ oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti.

Yalçın Menteş bir süre önce Göztepe'de bulunan bir hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Menteş'in dün akşam hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi duyuran Yalçın Menteş'in oğlu Atilla Menteş "Sevgili babam Yalçın Menteş'i kaybettik. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun" dedi. Menteş'in şeker hastalığı nedeniyle 2013 yılında sağ bacağı kesilmişti. Yalçın Menteş 58 yaşındaydı.

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.