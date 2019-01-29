Yalçın Menteş kimdir? Öldü mü? Yalçın Menteş neden yoğun bakımda?

12 gündür yoğun bakımda olan, Tatlı Kaçıklar'ın Saffet'i usta oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti. Peki Yalçın Menteş kimdir? Kaç yaşında? Öldü mü?

YALÇIN MENTEŞ KİMDİR?

Yalçın Menteş (d. 1 Nisan 1960, İzmir), Tiyatro sanatçısı ve televizyon oyuncusu. Yalçın Menteş Production reklam ajansının kurucusudur. Tatlı Kaçıklar adlı diziyle televizyon ekranlarında parlamıştır. Yaşadığı kangren hastalığı nedeniyle 2013 yılında sağ bacağı diz üstünden kesilmiştir.

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YALÇIN MENTEŞ ÖLDÜ MÜ?

Ünlü oyuncu Yalçın Menteş, 2013'te kangren olan bacağını kaybetmişti. Ses Sanatçısı Onur Akay "Şu an değerli oyuncumuz yoğun bakımda ve yaşam savaşı veriyor. Durumu, yakın dostu Mehmet Ali Erbil’den bile daha ağır. Sizlerden dua bekliyorum” ifadelerini kullandı.