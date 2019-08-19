Yalçın: Sunulan teklifi müzakereye uygun görmüyoruz

MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Başkanlar Kurulumuz sunulan teklifi yeni bir teklif sunulması yönüyle olumlu bulmakta; fakat yeterli zam oranlarını içermemesi nedeniyle de müzakereye uygun görmemektedir. Hükümet tarafından dün gece sunulan teklif için atılan adımı yetersiz gördüğümüzü hatırlatarak yeni ve daha büyük bir adım atılarak uzlaşmayı sağlayacak karşılıklı pazarlık sürecinin başlamasına imkan veren yeni bir maaş zammı teklifini en geç bugün sunmalarını istiyoruz" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, hükümetin memur ve memur emeklisine yönelik 2020 için yüzde 4+4, 2021 için yüzde 3+3 oranındaki yeni zam teklifini değerlendirdi. Yalçın, hükümetin yeni teklifini önemsediklerini; ancak bu teklifin, tepkilerin hükümet tarafından anlaşılmadığını gösterdiğini söyledi. Memur-Sen Başkanlar Kurulu ile teklifi değerlendirdiklerini vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:

"Başkanlar Kurulumuz sunulan teklifi yeni bir teklif sunulması yönüyle olumlu bulmakta; fakat yeterli zam oranlarını içermemesi nedeniyle de müzakereye uygun görmemektedir. Toplu sözleşme sürecinin görüşme, müzakere ve diplomasi gibi farklı süreç yönetimi ve sonuç üretimi kulvarlarına sahip olduğunu biliyoruz. Bu nedenle masanın sonuç ve çözüm üretme kapasitesinin sonuna kadar kullanılması gerektiği kararındayız. Bu olumlu yaklaşım ve tavırlara rağmen hala uzlaşma noktasının uzağındayız. Masada yer alan öznelerin durumunu şu şekilde ifade ve formüle edebiliriz; "niyet" ve "gayret" var, ancak karar verici kudret ile herkesin iradesini yansıtan "adalet" henüz yok. Bu noktada toplu sözleşme masasında uzlaşma için, "Ya yetki kullanılmalı ya da yetki devri yapılmalı" diyoruz. Çünkü "müzakere iradesi" ile "uzlaşma iradesi" aynı öznede buluşmuş gibi gözükmemektedir."

'YENİ TEKLİFİ EN GEÇ BUGÜN SUNMALARINI İSTİYORUZ'

Yalçın, uzlaşmazlık halinde 3 günlük Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurma süresinin 2 gününü müzakere aşamasına dâhil etme başvurusunda bulunacaklarını bildirerek, "Bir an önce takvimde değişiklik yapılmalı, 2 gün daha süre uzatılmalı. Diğer taraftan da bu başvurumuzun kabul edilmemesi halinde hükümet tarafından dün gece sunulan teklif için atılan adımı yetersiz gördüğümüzü hatırlatarak; yeni ve daha büyük bir adım atılarak uzlaşmayı sağlayacak karşılıklı pazarlık sürecinin başlamasına imkân veren yeni bir maaş zammı teklifini en geç bugün sunmalarını istiyoruz. Biz inanıyoruz ki kamu işveren heyeti, Memur-Sen'in örgütlü gücüyle eylem kapasitesini değil, masadan müzakereyle sonuç üretme yeteneğini devreye sunacak teklifleri gün içinde konfederasyonumuza iletecektir" diye konuştu.

'BİZ MASADAN ÇÖZÜM İSTİYORUZ'

Yalçın, müzakere takviminin güncellenmesi yönündeki talebini, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile paylaşıp paylaşmadığı yönündeki soruya, şöyle yanıt verdi:

"Başlangıçtan beri süre yetersizliği konusunu, masada da, ikili görüşmelerde de birkaç defa ifade ettik. Süre yetersiz. Bizim en büyük sorunumuz, toplu sözleşme yasasındaki eksiklikler ve saçmalıklar. İşçilerle müzakereler için sürenin başladığı tarihten sonuca kadar, 2 ay tanınırken, kamu görevlilerine "1 ay içinde her şeyini tartışın konuşun" diyorlar. Bu çok insani değil. Kamu görevlileri çözüm istiyor. Masadan memnuniyet üretmeyen sonuç çıkarsa, 3 dakika bize yeter. Biz masadan çözüm istiyoruz. Onun için feragat ediyoruz, 3 günlük sürenin 2'sini müzakereye verelim, buna bizim yetkimiz var. Kamu görevlileri sendikaları heyet başkanıyla kamu işveren heyeti başkanının beraber karar verebileceği bir durumdur bu. Onun için bu çağrıyı yineliyor, adım atılmasını, masaya zaman tanınmasını, müzakere için sonuna kadar masanın zorlanmasını düşünüyoruz. Bizi sahaya zorlayacak yaklaşımları da son derece yanlış bulacağımızı; ama başka seçenek kalmazsa buna ilişkin hiç tereddüt etmeyeceğimizi ifade ediyorum."

'PİYASANIN GERÇEKLERİ ÖNEMLİ'

Yalçın, Memur-Sen'in teklifinin gerçekçi olduğunu vurgulayarak, "Ben doğal gaz, elektrik zammı, enflasyon gibi konulara tekrar girecek değilim. Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi 7 yıldır klişe olarak getiriliyor. Merkez Bankası'nın 7 yıldır yüzde 5 olarak hedeflediği hangi hedef tuttu? Merkez Bankası'nın hedefi önemli değil. Piyasanın durumu, ortaya çıkan gerçekçi durum önemli" şeklinde konuştu.

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DHA