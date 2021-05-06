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  3. Yale Üniversitesi tarihinde bir ilk! Öğrenci topluluğunun başkanlığına Müslüman bir öğrenci seçildi

Yale Üniversitesi tarihinde bir ilk! Öğrenci topluluğunun başkanlığına Müslüman bir öğrenci seçildi

Dünyanın seçkin ve sayılı üniversitelerinden olan ve ABD'de bulunan Yale Üniversitesi tarihinde bir ilk yaşandı. Müslüman öğrenci Bayan Galal, üniversite tarihine geçerek, öğrenci topluluğunun başkanlığına seçildi.

Yale Üniversitesi tarihinde bir ilk! Öğrenci topluluğunun başkanlığına Müslüman bir öğrenci seçildi

ABD'de Yale Üniversitesi'ne müslüman öğrenci damgasını vurdu. Gerçekleştirilen öğrenci topluluğu başkanlığı seçimlerine müslüman bir öğrenci seçildi. 

MÜSLÜMAN ÖĞRENCİ OYLARIN YÜZDE 56'SINI ALDI

ABD'nin en eski ve seçkin eğitim kurumlarından olan Yale Üniversitesi'nde düzenlenen seçimlere damgasını vuran müslüman öğrenci Bayan Galal, öğrenci oylarının yüzde 56'sını alarak Yale Koleji Konseyi Başkanı oldu.

Yale Üniversitesi tarihinde bir ilk! Öğrenci topluluğunun başkanlığına Müslüman bir öğrenci seçildi

320 yıllık üniversite tarihinde bir ilk olarak tarihe geçen Bayan Galal, seçimlerden sonra yaptığı açıklamada "Müslüman bir kadın olarak beni ve benim gibi insanları savunan diğer insanlar sayesinde bunu başardım" dedi. üstün başarıları ile göz dolduran Galal, Moleküler Biyoloji, küresel olaylar ve sağlık çalışmaları alanlarında eğitim alıyor. Galal'ın ayrıca, pandemi döneminde "daha sağlıklı Yale inşası" için çaba sarf edeceği belirtildi. Bunların yanı sıra Bayan Galal'ın kız kardeşi Ayah Galal da Connecticut eyaletinde ekrana çıkan ilk başörtülü spiker olarak tarihe geçmişti.

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