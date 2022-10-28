Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in eski hali şaşkınlık yarattı! "Nereden, nereye..."

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in eski hali ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun eski hali görenler tarafından dikkat çekti...

Melahat Ersoy
Editör
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Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in eski hali şaşkınlık yarattı! "Nereden, nereye..." 1

Son zamanlarda reyting rekoru kıran Yalı Çapkını dizisinin Ferit'i Mert Ramazan Demir'in yıllar önceki hali gündeme bomba gibi oturdu.

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